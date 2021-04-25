سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

راصد جوي: هذا ما سيحدث في الساعات المقبلة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-25T17:03:08+0000
راصد جوي: هذا ما سيحدث في الساعات المقبلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن هناك فرصة لسقوط زخات امطار رعدية في مناطق جنوبي البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة ستستمر في اغلب المدن مرتفعة يوم غد الاثنين، مع فرصة تشكل غيوم متفرقة، ينتج عنها زخات مطرية رعدية جنوبي البلاد، وأجزاء أخرى في الاقسام الشرقية من البلاد".

ولفت إلى أن "الرياح ستكون سطحية جنوبية شرقية، وأحياناً نشطة مع تشكل غبار محلي".

وتوقع الزيادي، أن "تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير يوم الثلاثاء المقبل، خصوصاً وسط وغرب البلاد ومدن الفرات الأوسط بفارق يصل لخمس درجات مئوية عن اليوم السابق، فيما يكون انخفاضها جنوبي البلاد بفارق طفيف".

وأضاف، أن "هذا الانخفاض بدرجات الحرارة سيرافقه وخاصة في يوم الأربعاء هبوب رياح شمالية نشطة ببعض المدن في البلاد".

related

هروب مشتبه بإصابته بـ"كورونا" من احدى المستشفيات العراقية

Date: 2020-03-16 13:07:28
هروب مشتبه بإصابته بـ"كورونا" من احدى المستشفيات العراقية

بمشاركة 10 فرق اطفاء .. اخماد حريق في "خان" قديم وسط بغداد

Date: 2019-12-12 09:02:54
بمشاركة 10 فرق اطفاء .. اخماد حريق في "خان" قديم وسط بغداد

29 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2020-04-22 19:12:44
29 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

Date: 2019-09-01 14:27:06
الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

معركة ذي قار تحتدم .. تدخل حكومي ونيابي عاجل لمواجهة "المعتدين"

Date: 2020-06-27 21:28:12
معركة ذي قار تحتدم .. تدخل حكومي ونيابي عاجل لمواجهة "المعتدين"

صحة النجف للاهالي: خزنوا كميات كبيرة من الارزاق الجافة والطحين

Date: 2020-03-09 18:20:05
صحة النجف للاهالي: خزنوا كميات كبيرة من الارزاق الجافة والطحين

محاضرون "غاضبون" يقتحمون مبنى تربية الديوانية

Date: 2020-06-14 10:58:28
محاضرون "غاضبون" يقتحمون مبنى تربية الديوانية

تحذير لوزير عراقي بعد تشخيص إصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا

Date: 2021-03-17 21:23:09
تحذير لوزير عراقي بعد تشخيص إصابة مسؤول محلي بفيروس كورونا