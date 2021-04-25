راصد جوي: هذا ما سيحدث في الساعات المقبلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن هناك فرصة لسقوط زخات امطار رعدية في مناطق جنوبي البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة ستستمر في اغلب المدن مرتفعة يوم غد الاثنين، مع فرصة تشكل غيوم متفرقة، ينتج عنها زخات مطرية رعدية جنوبي البلاد، وأجزاء أخرى في الاقسام الشرقية من البلاد".

ولفت إلى أن "الرياح ستكون سطحية جنوبية شرقية، وأحياناً نشطة مع تشكل غبار محلي".

وتوقع الزيادي، أن "تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير يوم الثلاثاء المقبل، خصوصاً وسط وغرب البلاد ومدن الفرات الأوسط بفارق يصل لخمس درجات مئوية عن اليوم السابق، فيما يكون انخفاضها جنوبي البلاد بفارق طفيف".

وأضاف، أن "هذا الانخفاض بدرجات الحرارة سيرافقه وخاصة في يوم الأربعاء هبوب رياح شمالية نشطة ببعض المدن في البلاد".