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راصد جوي: موسم الأمطار لا يزال ضعيفا وتحسن نسبي في الشهر المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-07T18:03:42+0000
راصد جوي: موسم الأمطار لا يزال ضعيفا وتحسن نسبي في الشهر المقبل

شفق نيوز/ عد الراصد الجوي صادق عطية اليوم الجمعة، أن بداية موسم المطر في العراق لا تزال ضعيفة، فيما بيّن أن شهر تشرين الثاني يشير لتحسن نسبي في كمية الأمطار.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في منشور على موقع فيس بوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "آخر تحديث لتوقعات الامطار الصادرة من نموذج الطقس الاوربي (ECMWF) فان متوسط المدى للأمطار المتوقع هطولها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر يشير الى تحسن نسبي لكميات الأمطار المتوقع هطولها في العراق".

وتوقع عطية وفقا لذلك"هطولا مطريا اعلى من المعدل في غرب وجنوب غرب البلاد"، لافتا الى "استمرار التوقع بامطار حول المعدل الى أقل في باقي المناطق، فيما تستمر فرص مدن الشمال هي الأقل".

وبين صادق عطية أن "بداية الموسم لا تزال ضعيفة".

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