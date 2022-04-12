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راصد جوي: موجة غبار جديدة تنحدر صوب العراق ستكون الأشد

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-12T12:53:44+0000
راصد جوي: موجة غبار جديدة تنحدر صوب العراق ستكون الأشد

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، ان تجتاح موجة غبار جديدة محافظتي صلاح الدين والعاصمة بغداد، واصفا إياه بأنها ستكون الأشد من بين العواصف الترابية التي ضربت العراق مؤخراً.

وقالت عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه "مازال الغبار عالقا في أجواء أغلب مدن الوسط والفرات الاوسط".

وأشار إلى "موجة غبار أخرى تنحدر نحو صلاح الدين والعاصمة قادمة من مصدر غباري سيكون الاشد علينا، ويقع ضمن المساحة المحصورة مابين جنوب نينوى مرورا بدير الزور السورية والحسكة".

ووفقا لعطية فإن هذه المناطق أصبحت صحراء جرداء خالية من أي غطاء نباتي".

ونشر خبير التنبؤات الجوية خارطة لمسار الغبار القادمة صوب العراق كما هو مبيّن أدناه:

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