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راصد جوي: أمطار وزوابع رعدية الخميس المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-08T10:08:28+0000
راصد جوي: أمطار وزوابع رعدية الخميس المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان تتأثر البلاد بحالة ماطرة يوم الخميس المقبل في مدن متفرقة من البلاد. 

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "البلاد تتأثر فجر يوم الخميس المقبل بحالة ماطرة تؤدي إلى أمطار خفيفة مختلفة الشدة تصاحبها زوابع رعدية في مدن متفرقة خصوصاً الأقسام الشرقيه من البلاد وتشمل مدن ميسان والبصرة والفرات الأوسط وبعض الأقسام الوسطى والشمالية وغالباً الأمطار ستكون ليست شاملة وإنما بين مكان وآخر". 

وبين، أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين في اغلب المدن مع تحول الرياح باتجاه جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطه قليلاً في الأقسام الوسطى والغربية".

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