راصد جوي للعراقيين: جهزوا الملابس الثقيلة برد قارس على الأبواب

شفق نيوز / توقع الراصد الجوي العراقي، علي الزيادي، يوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة ويرافقها انخفاض بدرجات الحرارة في معظم مناطق البلاد.

وأوضح الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن "التوقعات تشير إلى أن أول بوادر تساقط أمطار تبدأ يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع حدوث زخات مطر رعدية في أجزاء من المدن الوسطى والشمالية، وفي مناطق متباعدة خفيفة إلى متوسطة الشدة لبعض المناطق خصوصاً شمال وغرب البلاد.

وأضاف أن "الفرص المطرية تستمر ليوم السبت، ويستبعد من تأثرها المنطقه الجنوبية والفرات الأوسط بهذه الحالة الماطرة".

وأشار الزيادي، إلى أن "الأسبوع القادم ستكون هناك أجواء باردة خصوصاً ساعات المساء، ويجب تجهيز الملابس الثقيلة بسبب انخفاض الحرارة بشكل تدريجي ابتداءً من الجمعة وتتعمق الاثنين المقبل".