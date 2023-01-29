راصد جوي للعراقيين: استعدوا لموجة أمطار غزيرة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، هطول أمطار غزيرة في شمال وجنوب العراق ابتداء من ليل اليوم الأحد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "على العراقيين الاستعداد لاستقبال هطول أمطار متوسطة الشدة ابتداءً من منتصف هذه الليلة ونهار الغد في الأقسام الشمالية والمدن الجنوبية وتختلف شدة المطر من مكان لآخر".

واوضح ان "الأمطار متوقع ان تتوقف مساء يوم غد الإثنين، ثم تعاود الهطول صباح يوم الثلاثاء في مدن مختلفة من البلاد بما فيها العاصمة بغداد، ومتوقع غزارة ببعض الأماكن شمال وشرق البلاد".

ولفت الزيادي الى ان "درجات الحرارة تبقى مقاربة في الأيام المقبلة عدا انخفاض طفيف بالحرارة يوم الخميس المقبل ولا توجد موجة باردة كما يشاع".