راصد جوي للعراقيين: استعدوا لموجات مطرية جديدة الشهر المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، حدوث موجات مطرية قال إنها ستجتاح العراق الشهر المقبل.

واوضح الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "التوقعات تشير الى دخول العراق حالة مطرية جديدة تصنف بأنها متوسطة الفعالية وأقل شدة من الحالة السابقة".

وتابع أن "غزارة المطر في الحالة الجديدة ستتركز بأماكن محدودة في الأقسام الغربية الحدودية من الانبار وبعض الأجزاء من المنطقة الشمالية".

ولفت الزيادي الى ان "الحالة المطرية الجديدة غير واسعة، حيث ستكون المدن الوسطى والجنوب الأمطار فيها متفرقة ومتباعدة لبعض المناطق".

وخاطب الزيادي العراقيين، بالقول، "استعدوا لموجات مطرية ستدخل العراق الشهر المقبل، حيث ستكون متباينة في بعض المناطق وحالة قوتها ستحدد خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، امس الجمعة، استمرار هطول الأمطار في مراكز المحافظات ومعظم مناطق ومدن الإقليم يرافقها عواصف رعدية في بعض الأحيان.