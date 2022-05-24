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راصد جوي: لا موجات غبارية في العراق لغاية الثلث الأول من الشهر المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T07:20:03+0000
راصد جوي: لا موجات غبارية في العراق لغاية الثلث الأول من الشهر المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، توقف الموجات الغبارية التي تجتاح العراق لغاية الثلث الأول من الشهر المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة والتحول إلى الأجواء الصيفية.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد الموجة الغبارية التي أثرت يوم أمس وصباح اليوم، تشير خرائط الطقس إلى عدم موجات غبارية واسعة لغاية الاسبوع او الثلث الأول من الشهر المقبل بسبب سيطرة كتلة هوائية حارة على الاجواء ولاتوجد فوارق حرارية افقية.

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتبارا من نهاية الأسبوع وتعود الاجواء صيفية، مشيرا إلى أنه خلال نهاية الشهر تبدأ رياح البوارح الشمالية الغربية بالهبوب مصحوبة بنشاط في السرعة خلال ساعات النهار ، وهذا يسبب إثارة للغبار المحلي في المناطق الصحراوية كما هو معتاد .

وتابع عطية بالقول أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل او نهايته، تشير الخرائط لاندفاع كتلة باردة عليا من اوربا ( الخارطة) تسبب فوارق حرارية، متوقعا أن تثير موجات الغبار ان لم تلقِ دعم رطوبي مداري، والوقت مازال بعيدا نسبيا .

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