راصد جوي: "كتلة حارة" تسيطر على العراق والحرارة المتوقعة تصل إلى 52

شفق نيوز/ توقع راصد جوي درجات الحرارة العظمى ليوم غد الاثنين، مشيرا الى ان العراق يقع تحت سطوة "كتلة حارة" قد تستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي واثق السلامي في نشرة وزعها وتلقت وكالة شفق نيوز نسخة منها؛ إن "كـتـلـة حارة تبسط سيطرتها على أجواء البلاد بدأ تاثيرها فعليا يوم أمس".

وأضاف السلامي؛ أن "من المتوقع ان تستمر (الكتلة الحارة) الى منتصف الأسبوع المقبل بدرجات حرارة (48-49-50-51-52) باستثناء مدن الشمال تسجل أقل نسبيا"، مشيرا إلى أنها "تعتبر اطول موجة حر تؤثر على البلاد قياسا بالـ 5 سنوات الماضية".

وتوقع السلامي درجات الحرارة العظمى يوم غد الإثنين وكانت كالآتي:

🔴دهوك 40

🔴الموصل 44

🔴اربيل 43

🔴كركوك 45

🔴السليمانية 39

🔴صلاح الدين 47

🔴ديالى 48

🔴بغداد 48

🔴الأنبار 46

🔴واسط 48

🔴بابل 48

🔴كربلاء 47

🔴الديوانية 49

🔴النجف 48

🔴السماوة 49

🔴ذي قار 49

🔴ميسان 50

🔴البصرة 50

واشار إلى ان الرياح غدا والايام المقبلة شمالية غربية واحيانا متغيرة الاتجاه مع نشاط على فترات وسكون احيانا.