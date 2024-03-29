راصد جوي: فرص لزخات مطر خفيفة جنوب الأنبار السبت وتندفع لمحافظات الجنوب

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي صادق العطية، يوم الجمعة، بأن تحديثات الجوية تشير إلى وجود فرص لهطول الأمطار بشكل خفيف في مناطق غرب وجنوب الأنبار صباح غد السبت، وتندفع نحو محافظتين جنوبيتين في المساء.

وقال عطية، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اندفاع السحب هذه الليلة من جهة غرب البلاد وتتكاثر خلال ساعات نهار ومساء يوم غد السبت 30 آذار".

ولفت عطية إلى أن "فرص واردة لهطول خفيف من الأمطار غرب وجنوب الأنبار وبادية الجنوب نهار غد السبت تندفع نحو ذي قار والسماوة ليلاً (وربما تشمل غرب البصرة قطرات خفيفة)".

وتابع عطية: "لا توجد حالة جوية مهمة طوال الأسبوع، يرافقها ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة خلال النهار في معظم مدن البلاد، وأجواء دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً".