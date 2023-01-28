راصد جوي: طقس غير مستقر هذا الاسبوع ومنخفض ممطر يبدأ الاثنين

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، طقسا غير مستقر في البلاد ابتداءً من اليوم السبت، وحتى نهاية الإسبوع يشتد بعد غد الاثنين بوجود منخفض ممطر تتأثر به بعض المناطق، مستبعدا حدوث انخفاض كبير بدرجات الحرارة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء غير المستقرة ستعود ابتداءً من اليوم حيث يتوقع أن تتأثر أجزاء متفرقة من شمال البلاد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة".

وأضاف الزيادي أن "الأمطار تنحسر صباح يوم غد" متوقعاً أن تكون المدن الجنوبية والوسطى "بعيدة عن هذا التأثير".

وتابع الزيادي "يُتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض ممطر متوسط الفعالية ابتداءً من فجر الإثنين ويستمر بشكل متنقل ومتقطع لفترات واوقات متباعدة حتى صباح الأربعاء بمناطق مختلفة في المناطق كافة".

وبين أن "الأمطار ستكون بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وتضعف ببعض الأماكن وقد تكون اكثر غزارة في نطاق مساحات محدودة، خاصة الأقسام الشمالية والأقسام الشرقية".

وعن درجات الحرارة أوضح الزيادي أنها "ستنخفض قليلاً نهاية الأسبوع الحالي مستبعداً حدوث موجة برد شديدة كما أشيع بل يطرأ عليها أنخفاض مؤقت في يومي الأربعاء والخميس المقبلين ويكون بفارق ثلاث درجات مئوية كانخفاض مؤقت".