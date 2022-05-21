راصد جوي: طقس الاثنين يتطلب تنويهاً حكومياً مسبقاً بتعطيل الدوام

شفق نيوز/ رأى راصد جوي ، اليوم السبت، أن طقس الاثنين المقبل يتطلب من الجهات الحكومية تنويهاً بتعطيل الدوام.

وقال علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، "نترقب عاصفة ترابية جديدة تجتاح البلاد منتصف ليلة يوم غد الأحد، ابتداءً من الأقسام الغربية وتتعمق فجر وصباح الإثنين في العاصمة بغداد وكافة المدن مترافقة برياح شديدة في بعض المناطق تصل سرعتها (40/كم في الساعة)"، مبيناً أن "سرعة الرياح تؤدي لإثارة غبار كثيف وعواصف ترابية وإنعدام الرؤيه الأفقية إلى أقل(200/م) في مدن الوسط والفرات الأوسط".

وأضاف أن ذلك "سيساهم في إنخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وهبوط ملموس نهار الإثنين، وقد يتطلب مسبقاً التنويه للجهات الحكومية بتعطيل الدوام".

وشهدت البلاد الثلاثاء الماضي، عواصف ترابية كثيفة حجبت الرؤيا وأدت لاصابات بالاختناق، وأثار تأخر اعلان الجهات الحكومية تعطيل الدوام الرسمي حتى الصباح، مشاكل امنية وصحية سيما لدى التلاميذ والطلبة والموظفين.

وفي وقت سابق، لخص الراصد الجوي صادق عطية،اجواء الطقس في العراق خلال الايام القادمة، وتوقع "بعيداً عن التهويل والمبالغة"، غباراً متصاعداً في اماكن متفرقة اليوم السبت ونهار الاحد، وموجة من الغبار تنطلق من الاراضي السورية نحو الاراضي العراقية من جهة نينوى وشمال الانبار غداً الاحد ليلاً.