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راصد جوي: درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع لنهاية آب وأيلول سيكون بارداً

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-04T12:51:57+0000
راصد جوي: درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع لنهاية آب وأيلول سيكون بارداً

شفق نيوز/ كشف خبير في مجال الأرصاد الجوية، يوم الخميس، عن معلومات مهمة عن حالة الطقس في العراق ومن ضمنها إقليم كوردستان، وقال إن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة لغاية نهاية شهر أب الجاري، توقع في الوقت ذاته أن تكون الأجواء في شهر أيلول/سبتمبر المقبل معتدلة.

وقال الخبير الكوردي المعروف آراس جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "من المتوقع أن يستمر تأثير الموجة الحارة على منطقتنا لغاية الثامن من شهر آب الجاري، وفي نفس اليوم ولغاية 13 من الشهر ذاته من المحتمل أن تتأثر منطقتنا بكتلة هوائية باردة تأتي من البحر المتوسط، وخلال هذه الفترة ستنخفض درجات الحرارة من درجتين - ثلاث درجات مقارنة في الفترة الحالية"، مردفا بالقول إنه "إلى حد ما ستؤثر هذه الكتلة على الموجة الحارة وتحد منها".

وأردف بالقول إن "مناطق الوسطى والغربية من العراق سيزداد تأثير هذه الكتلة وسينتج عنها نشاط الغبار والرياح والتي سيكون لها تأثير أكبر على انخفاض درجات الحرارة لذا فإن تلك المناطق التي باتت تحت تأثير موجة شديدة الحرارة ستتراجع فيها درجات الحرارة من 6 - 8 درجات".

كما أشار جبار إلى أنه "في أيام 13 لغاية 20 من الشهر الجاري هناك إحتمال لزيادة أخرى ملحوظة بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تطول فترتها مقارنة بالموجة الحالية والسابقة، لذا فإن هذا الشهر وبسبب الفترة الطويلة لموجة الحر فإن درجات الحرارة ستزيد أكثر مقارنة مع شهر تموز الماضي".

وتابع بالقول إنه "وفقا للعديد من المصادر التنبؤية، سيكون شهر أيلول/ سبتمبر في حالته الطبيعية بمعدلات درجات الحرارة إذا لم يطرأ تغيير عليها، فسيكون شهراً بارداً ولن ترتفع معه درجات الحرارة".

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