راصد جوي: حالة عدم استقرار مصحوبة بسحب رعدية في مناطق الشمال والوسط

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي واثق السلامي، يوم الاثنين، حالة عدم استقرار للطقس المتوقع ليوم غد الثلاثاء، مصحوبة بنشاط سحب البرق والرعد في أجزاء من شمال البلاد ووسطها.

وقال السلامي في منشور ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالة عدم استقرار جوي (ضعيفة) تؤثر يوم غد على بعض مدن البلاد مصحوبة بنشاط سحب البرق والرعد وتشمل أجزاء من الشمال والوسط والفرات الاوسط".

وأضاف السلامي، أن "الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه بسرعة 10-20 كم في الساعة"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة مقاربة لما سجل هذا اليوم ولا تغيير كبير".