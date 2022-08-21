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راصد جوي: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يطرأ في العراق والأجواء تبقى معتدلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-21T06:05:08+0000
راصد جوي: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يطرأ في العراق والأجواء تبقى معتدلة

شفق نيوز/ صرّح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، بأن انخفاضا ملحوظا يطرأ على معدلات درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الإثنين لتتراجع إلى ثلاث درجات مئوية في مناطق ومدن البلاد كافة خاصة الوسطى والجنوبية باستثناء محافظتي البصرة وميسان.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن انخفاض درجات الحرار يتواصل لبعد غد الثلاثاء، وتشير الخرائط عن استمرار الأجواء معتدلة إلى صيفية اعتيادية ودرجات حرارة دون معدل منتصف الأربعينات المدن كافة.

وأضاف أن درجة الحرارة في محافظتي البصرة وميسان ستتراجع من (٤٦) درجة مئوية لتتراوح عند (٤٣) درجة مئوية، مشيرا إلى أن باقي المدن الوسطى ومناطق الفرات الأوسط تسجل اقل من ذلك، وكذلك الحال في المدن الشمالية والأقسام الغربية من البلاد.

وتوقع الزيادي أن يستمر معدل درجات الحرارة بالتراجع لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

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