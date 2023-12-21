راصد جوي: امطار غزيرة تجتاح مناطق في العراق تستمر الى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تعرض العراق إلى منخفض جوي تتساقط معه الأمطار في أماكن متفرقة من البلاد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير إلى تعرض البلاد ابتداءً من ساعات الصباح الباكر من يوم غد الجمعة إلى تقدم منخفض ممطر يؤدي إلى تساقط أمطار متوسطة الشدة في مناطق مختلفة من العراق.

وأضاف ان غزارة الأمطار ستكون في مدن إقليم كوردستان وأجزاء متفرقة شرقي البلاد.

وتابع الزيادي بالقول، إن الحالة المطرية تستمر إلى فجر السبت فيما تبقى في شمال البلاد إلى الأحد القادم، فيما حذر من اشتداد الرياح شرقي البلاد يوم غد الجمعة حيث ستكون باتجاه الجنوب مثيرة للغبار.

ونوه إلى أن درجات الحرارة ستستمر متقاربة ولا توجد موجة برد في الأفق.