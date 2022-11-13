راصد جوي: الأمطار ستستمر بالهطول في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، أن تستمر فرص تساقط الأمطار في البلاد لغاية نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل دخول حالة مطرية، تنطلق تدريجياً من الأقسام الغربية وتتعمق يوم الأربعاء لغالبية المناطق".

وأضاف أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة في مناطق مختلفة بالبلاد، مردفا بالقول "قد تسنح الفرص لحدوث تساقط أمطار غزيرة لبعض المناطق وفي مساحات محدودة".

وتابع الزيادي بالقول إن الحالات المطرية ستستمر حتى أواخر الشهر الجاري بشكل متعاقب، معتبراً أن "الموسم الحالي مطرياً سيكون أفضل من بقية المواسم الأُخرى".

وتعرضت مناطق وسط وجنوب العراق منذ أول أمس الجمعة ولغاية صباح أمس السبت إلى اقوى موجة أمطار منذ العام 2019 غرقت معها مناطق وأحياء كبيرة بالمياه ظهر ذلك جليا في العاصمة بغداد.

وحذر راصدون جويون، ومسؤولون في وزارة الموارد المائية طيلة السنتين الماضيتين من استمرار موجة الجفاف التي انخفاض معها مناسيب المياه لمستويات خطيرة أدت إلى نزوح مئات الأسر من جنوبي البلاد.

واعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، أن الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة وكان أعلاها 67 ملم في موقع سدة الكوت سيكون لها تأثير إيجابي في تخفيف حدة التنافس على المياه خصوصا للأراضي الزراعية.