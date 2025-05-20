رادار فرنسي متطور يبدأ مهامه في أجواء الموصل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، نصب وتشغيل رادار متطور في المنطقة الشمالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم نصب رادار جديد من شركة THALES الفرنسية في مطار الموصل الدولي، مبيناً أن الرادار يحتوي على تقنيات حديثة ويتمتع بميزة الحماية من الهجمات السيبرانية.

وأضاف أن الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية أطلقت العمل بأحدث إصدار من الرادارات، والذي يغطي أجواء المنطقة الشمالية من العراق.

وأشار إلى أن الرادار، الذي تم تشغيله بشكل تجريبي بحضور لجنة ممثلة عن الشركة ومسؤول شعبة الرادار، يسهم في تعزيز السلامة الجوية في العراق.

ولفت إلى أن قطاع الملاحة الجوية للطيران المدني يشهد تطوراً تكنولوجياً ملحوظاً، انعكس إيجاباً على عمل قطاع الطيران في المطارات العراقية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة النقل تعتزم افتتاح مطار الموصل الدولي خلال شهر حزيران المقبل، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة جداً.