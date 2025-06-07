"أراجيح النخيل".. أطفال قرية في بابل يقضون العيد بألعاب بسيطة بين الطبيعة (صور)

شفق نيوز/ تبدو السعادة كبيرة على وجوه أطفال وهم يركبون أرجوحة خشبية مربوطة بين نخلتين، مستقبلين أول أيام عيد الأضحى، في قرية شبه منسية بمحافظة بابل.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، فرحة أطفال منطقة السياحي في قرية بيرمانة القريبة من مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وهم يستقبلون العيد بألعاب بسيطة وأراجيح مصنوعة بعضها من الخشب وجذوع النخيل، بمدينة ألعابهم الخاصة بين أحضان الطبيعة، ملونة بالبساطة والسعادة.