رابع محاولة خلال أسبوع.. إنقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، يوم الأربعاء، عن نجاح دورياتها في إنقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه في نهر دجلة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من السيطرة على الرجل قبل أن يلقي بنفسه من أعلى جسر ١٤ رمضان، حيث تمت مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر.

وأضافت أن الدورية أبلغت على الفور السيطرة المركزية وتم التوجه للمكان وتسليم الرجل الى مركز الشرطة اصوليآ حفاظاً على سلامته.

ويوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني في بغداد، بإنقاذ شقيقتين شابتين حاولتا الانتحار برمي نفسيهما في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الشقيقتين إحداهما من مواليد 1991، والثانية 1994، حاولتا صباح اليوم (الاثنين)، الانتحار من أعلى جسر مدينة الطب برمي نفسيهما في نهر دجلة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية، سرعان ما تدخلت وأنقذتها من الغرق، والان هما بحالة صحية ووضع جيد".

وقبل ذلك بعدة ساعات، في مساء يوم الأحد، أقدمت امرأة على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الصرافية في نهر دجلة وسط بغداد، والمعلومات الأولية كانت تشير إلى أن مشكلات عائلية تقف وراء الانتحار.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، بانتحار فتاة عشرينية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، في ثاني حالة انتحار خلال الـ72 الماضية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة في العشرينات من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال نسائي داخل منزلها في قضاء النصر 70كم شمالي الناصرية".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بأقدام فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد 2003 أقدمت على الانتحار شنقا، داخل منزلها في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية".

وأوضح، أن "أسباب الانتحار هي خلافات عائلية بحسب إفادة ذويها، أمام الجهات الأمنية".