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بسبب فشلها بالامتحانات.. رابع فتاة تنتحر في ذي قار خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-23T17:58:03+0000
بسبب فشلها بالامتحانات.. رابع فتاة تنتحر في ذي قار خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بأنتحار فتاة بسبب رسوبها بنتائج الامتحانات النصف سنوية، وذلك في رابع حالة انتحار تشهدها المحافظة منذ امس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حالة انتحار سجلت في منطقة التفيج بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار للمدعوة "نبأ بهاء عجيل" تولد ٢٠٠٧ وهي طالبة مدرسة، مبيناً أن التحقيقات الاولية أظهرت أن سبب الانتحار هو رسوبها في امتحانات نصف السنة.

وأوضح المصدر، أن الفتاة قامت بشنق نفسها بواسطة شال في مروحة سقفية،  مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي.

وأمس الثلاثاء، سجلت ذي قار، ثلاث حالات انتحار لفتيات في مناطق متفرقة من المحافظة.

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