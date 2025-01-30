رابع حالة انتحار منذ بداية العام.. منتسب أمني ينهي حياته في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صحة محافظة كركوك، يوم الخميس، بانتحار رجل أربعيني، وهو منتسب في شرطة إقليم كوردستان، ليرفع عدد حالات الانتحار بالمحافظة إلى أربعة خلال هذا العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، سجلت حالة انتحار لرجل من مواليد 1982، عبر إطلاق النار على نفسه".

وأضاف أن "الرجل يعمل منتسبا في شرطة إقليم كوردستان"، مبينا أن "أسباب الانتحار لم تحدد ما إذا كانت مشاكل عائلية أو غيرها".

وأكد أن "هذه الحادثة هي الرابعة خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل ثلاث حالات انتحار سابقة لرجلين وامرأة".