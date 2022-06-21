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رابطة مولدات كركوك: سنجهز المشتركين بأقل من 4 ساعات يوميا والسبب حكومي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-21T11:02:38+0000
رابطة مولدات كركوك: سنجهز المشتركين بأقل من 4 ساعات يوميا والسبب حكومي

شفق نيوز / أطلقت رابطة المولدات الاهلية في كركوك، اليوم الثلاثاء، اتهامات لمديرية المنتجات النفطية في المحافظة وبغداد بعدم تسليمها الحصة المقررة من مادة الجازولين للتشغيل، و قالت إنها ستخفّض ساعات تجهيز المشتركين إلى 3 ساعات ونصف الساعة يوميا وفقا للكمية المجهزة من الوقود.

وقالت رابطة المولدات في محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن هناك "عدم استجابة من قبل دائرة المنتجات النفطية / فرع كركوك لما ورد بتصريح مدير الدائرة بأن الحصة المخصصة لهم 40 لتراً، فيما التجهيز الحالي والواقعي هو 20 لتراً، مع وصول سعر الجازولين التجاري الى 950 دينار أي ما يعادل 21000 دينار".

وأضاف أصحاب المولدات أن "هناك مماطلة من قبل دائرة المنتجات النفطية في كركوك بتجهيز المولدات من مادة الجازولين من المعامل الاهلية، رغم وجود اتفاق مسبق مع هذه المعامل والمحافظة ومنتجات كركوك في تجهيز المولدات بـ 20 لتراً من الدولة و20 لتراً أخرى من المعامل الاهلية"، كما اشاروا الى "عدم التزام هيئة التجهيز العامة في بغداد بحصة كركوك من هذه المادة".

وتابعت الرابطة أن "في حال عدم الاستجابة على مطالب أصحاب المولدات سيتم التشغيل حسب كمية الجازولين المجهز من الدولة أي ما يقارب 100 ساعة شهرياً بواقع 3 ساعات ونصف الساعة في اليوم".

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