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رابطة علماء اهل السنة بالعراق "تحرّم شرعا" التعامل مع إتفاق الوقفين

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-15T08:46:22+0000
رابطة علماء اهل السنة بالعراق "تحرّم شرعا" التعامل مع إتفاق الوقفين

شفق نيوز/ عبرت جمعية رابطة علماء اهل السنة بالعراق فرع محافظة نينوى يوم الثلاثاء عن رفضها الشديد ازاء اتفاق الوقفين، وتحريم كل ما جاء فيها شرعا وذلك بعد ان تعالت الاصوات مرة اخرى من ابناء الطائفة نفسها بعدم الالتزام بقرار الحكومة الاتحادية القاضي بالغائه.

وعقد اعضاء الجمعية مؤتمرا صحفيا اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان هذا الاتفاقية باطلة شرعا وقانونا كونها لم تحظ بموافقة مجلس الاوقاف الاعلى وهو اعلى سلطة في ديوان الوقف السني مسؤولة عن رسم السياسات الاستراتيجية، والقرارات المصيرية ومتابعة تنفيذها

واضافوا "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة المشكلة في مجلس الاوقاف الاعلى التي اكدت في توصياتها على رفض الاتفاقية".

وشددوا ايضا على "ما اتفق به العلماء خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على الغاء الاتفاقية".

و اصدر رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين (23 من شهر تشرين الثاني الماضي)، أمراً يقضي بإيقاف الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي.

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