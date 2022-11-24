رابطة حملة الشهادات العليا: جهات حكومية تعرقل أوامر توظيفنا وسننزل للشارع بشكل غير مسبوق

شفق نيوز/ اكدت رئيسة رابطة حملة الشهادات العليا في العراق، رواء الجاف، يوم الخميس، ان هناك جهات حكومية تعمل على عرقلة أوامر تعيينهم في مؤسسات الدولة.

وقالت الجاف لوكالة شفق نيوز، ان "بعض الجهات الحكومية ضمن ملاك عدد من الوزارات المعنية بأمر تعيين حملة الشهادات العليا في البلد، تعمل على عرقلة انجاز مهامها الوظيفية بشكل بطيء للغاية، رغم ان الإمكانات متاحة لإنجاز العمل بشكل سريع وعاجل".

وبينت أن "هذه العرقلة الوظيفية، تقودنا إلى صحة المعلومات التي وصلتنا منذ أيام بأن هناك مساعٍ لتأخير أوامر تعيين حملة الشهادات العليا البالغ عددهم قرابة الـ75 ألف شخص وتخصيص درجات وظيفية لهم في موازنة العام المقبل".

وأضافت الجاف، أن "هذا التأخير لن نسمح به، فالسنة المالية شارفت على الانتهاء وعلى مجلس الخدمة الاتحادي أن يفتح استمارة التوظيف يوم الاثنين المقبل قبل فوات الأوان".

وأكدت أن "عدم اطلاق استمارة التوظيف قبل منتصف الأسبوع المقبل، يعني نزولنا إلى الشارع بشكل لا مثيل له، إذ سنكون هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة".

وختمت بالقول ان "حملة الشهادات العليا لن يسمحوا بسرقة حقهم في التعيين، وربما يلجأون لاغلاق مؤسسات وزارية كبيرة في البلاد، لاستحصال حقهم".