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رابطة المصارف تعلن عن "أكبر" مشاريعها المستقبلية: نؤهل الساحات ونجهز المدارس بآلاف "الرحلات" سنويا

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T13:16:55+0000
رابطة المصارف تعلن عن "أكبر" مشاريعها المستقبلية: نؤهل الساحات ونجهز المدارس بآلاف "الرحلات" سنويا

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم السبت، عن "أكبر" مشاريعها المستقبلية الذي سينفذ في أحد أحياء المدينة القديمة في النجف، مشيرة إلى أن صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" يجهز المدارس بآلاف الرحلات والسبورات المدرسية سنوياً وبالمجان.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق لوكالة شفق نيوز، إن "صندوق المبادرات المجتمعية تمكين الممول من القطاع المصرفي وبإشراف رابطة المصارف والبنك المركزي نفذ العديد من المشاريع أهمها شارع المتنبي وبناية دار المسنين في منطقة الرشاد".

وأضاف ان "هناك العديد من المشاريع نفذت في بغداد والمحافظات أبرزها الساحات الرئيسية في بغداد والمساهمة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتا إلى إن "الرابطة تعمل في المرحلة الحالية على العديد من المشاريع جزء منها اعادة تأهيل ساحة الحسنين القرب من جسر الطابقين وسط بغداد".

وتابع طارق، ان "بعض المشاريع تتعلق بالجانب التعليمي منها ترميم واعادة تأهيل بعض المدارس وتزويدهم بالرحلات والمستلزمات الاساسية وتزويدهم بـ 25-30 الف رحلة سنويا وآلاف السبورات والمستلزمات الاخرى وهي تقدم بالمجان للمدارس العراقية".

ولفت المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية، إلى ان "هناك مشروعا من اكبر المشاريع في المرحلة المقبلة وهو اعادة تأهيل احد شوارع المدينة القديمة في محافظة النجف، وسيتم الإعلان عن المشروع بالتكلفة والمخططات بعد أسبوعين من الآن".

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