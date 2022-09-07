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صور.. "ذئاب متوحشة" تهاجم قرية جنوبي العراق وتوقع جرحى

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T16:12:32+0000
صور.. "ذئاب متوحشة" تهاجم قرية جنوبي العراق وتوقع جرحى

شفق نيوز/ في ظاهرة غير مسبوقة، هاجم قطيع من  الذئاب "المتوحشة"، اليوم الأربعاء، قرية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق وأوقع عدد من الجرحى بين سكان القرية.

وأبلغ عدد من شهود العيان، وكالة شفق نيوز، إن قطيع ذئاب متوحشة هاجمت، مساء اليوم، قرية البو جمعة شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن جرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص من أفراد القرية بينهم اطفال. 

فيما قال الشيخ عدنان آل علي، شيخ قرية البو جمعة لوكالة شفق نيوز، إن ذئاباً متوحشة هاجمت قريتنا مساء اليوم، وأوقعت 10 جرحى بعضهم بحالة خطرة، مشيرا الى نقلهم للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم.

وبين أن الهجوم كان صدفة ولم نكن نعلم به، وقد اقتحمتنا بعض الذئاب إلى منازلنا، موضحاً أن أفراد القرية الرصاص في إزاحتها.

وتابع قائلا ، دخل جميع افراد القرية بحالة إنذار شامل، وابلغنا قيادة شرطة المحافظة بالهجوم، عازيا سبب الهجوم إلى انتشار التصحر في مناطقنا وقلة المياه.

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