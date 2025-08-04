ذي قار.. 86 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر في مستشفى البيطرة بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن تسجيل المحافظة سجلت 86 إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي 2025، بينها 6 حالات وفاة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الغالبية العظمى من المصابين هم من العاملين في مجالات ترتبط بشكل مباشر بتربية وذبح الحيوانات، مثل القصابين ومربي المواشي".

وأعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، الأسبوع الماضي، اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، وبينما أوصت بمفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "الحمى النزفية"، فيما أكدت وفاة شخصين بنفس الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.