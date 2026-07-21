ذي قار.. 8 ضحايا بين صعق كهربائي وغرق وحادث سير

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل 8 حالات وفاة وإصابة في حوادث متفرقة، بينها صعق كهربائي، وحادث سير، وحالتا غرق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً أمنياً في العقد الثالث من عمره توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية من مضخة مياه داخل منزله في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية، حيث نُقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف أن "حادث سير بين مركبتين على طريق (الناصرية - الجبايش) أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى "نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن "شابين من أقرباء، يبلغان من العمر أقل من 20 عاماً، لقيا مصرعهما غرقاً في نهر الجبيشة شمال مدينة الناصرية، أثناء محاولتهما تعلم السباحة، حيث نُقلت جثتاهما إلى دائرة الطب العدلي".