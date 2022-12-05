ذي قار.. 7 أشخاص  بين قتيل وجريح بحوادث أمنية متعددة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها مقتل واصابة 4 أشخاص بسبب خلاف عشائري سابق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع، اليوم، على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لمصرع شخصين اثنين على الفور".

واضاف المصدر ان "حادثاً آخراً سجلته الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمثل باقدام شخص دون العشرين من عمره على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة مسدس داخل منزله بقضاء الگرمة جنوبي المحافظة"، عازياً سبب الانتحار "لرسوبه بأحد المواد الامتحانية".

كما أوضح المصدر، أن "شخصين قتلا، وأصيب مثلهما بهجوم مسلح وقع على طريق (الغراف - الناصرية) شمالي المحافظة، لافتا الى أن "سبب الهجوم يعود لوجود خلاف عشائري سابق".