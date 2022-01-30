ذي قار.. 3 تظاهرات غاضبة تسفر عن قطع جسر وغلق مبنى حكومي (صور)

شفق نيوز/ قطع محتجون غاضبون في ذي قار، يوم الاحد، جسرا حيويا وسط المحافظة كما أغلقوا المبنى الحكومي الأكبر في الناصرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عشرات المحتجين الغاضبين من الخريجين أقدموا على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بالإطارات المحترقة للمطالبة بالتعيين.

واشار الى ان محتجين آخرين قاموا بإغلاق مبنى ديوان المحافظة بسبب عدم شمولهم بتعيينات المحاضرين المجانيين في وزارة التربية.

وتابع مراسلنا، ان تظاهرة ثالثة شهدتها مدينة الناصرية امام مبنى بلدية المركز قام بها موظفو مصفى نفط ذي قار، بسبب عدم حسم ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بهم، فيما اتهموا ادارة البلدية بسرقتها.