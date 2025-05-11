ذي قار.. 20 إصابة بـ "الحمى النزفية" منذ مطلع 2025

شفق نيوز/ ارتفعت أعداد المصابين بمرض "الحمى النزفية" في محافظة ذي قار إلى 20 حالة منذ مطلع العام الحالي.

وأشار مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إلى "اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بحق المصابين وايداعهم في مراكز متخصصة لغرض علاجهم".

وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أن المحافظة باتت تتصدر المحافظات في أعداد المصابين بمرض الحمى النزفية، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى 100 طبيب بيطري لمواجهة هذا المرض.

وتعد الحمى النزفية، من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللاً وظيفياً في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.