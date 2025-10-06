ذي قار ونينوى..  رشوة واستغلال وظيفة ومخالفات عقود

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، ضبطها مُتَّهمين في محافظة ذي قار؛ بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، ومُخالفاتٍ في عقودٍ مُبرمةٍ من دائرة صحَّة مُحافظة نينوى.

وقالت الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتين نفَّذهما مكتب تحقيق ذي قار، إن ملاكاتها تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ مقابل إكمال مُعاملة تخصيص عقارٍ في مُقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع مُوظَّفين في بلديَّة الناصريَّة.

كما تمكَّنت مفرزةٌ أخرى من ضبطِ مُتَّهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المُحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعةٍ من المُعاملات العقاريَّة وصور قيود عقاراتٍ ومعاملة تتعلقُ بانشاء محطة (غسيل السيارات)؛ وذلك جرَّاء قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة .

وأضافت إنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في عقود التنظيف مع مُرافقاتها الأصليَّة، أبرمتها دائرة صحَّة المحافظة في العام 2022؛ لمُخالفتها تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة لسنة 2014.

ونوَّهت الهيئة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، في العمليَّات المنفذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 )، وأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهم.