ذي قار وميسان والديوانية تعلن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص حتى منتصف النهار

شفق نيوز/ أعلن مسؤولو مكاتب اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات ذي قار وميسان والديوانية، يوم السبت، عن نسب المشاركة في التصويت الخاص لغاية منتصف نهار اليوم، فيما أكدوا أنهم لم يسجلوا أي خروقات انتخابية لغاية الآن.

وقال مسؤول اعلام مكتب انتخابات ذي قار رائد عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص في محافظة ذي قار يبلغ أكثر من 30 ألف عنصر أمني تم توزيعهم على 75 محطة اقتراع خاص في 21 مركزا انتخابيا".

وأضاف عزيز، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الخاصة وصلت لـ50% لغاية الآن، فيما اوضح ان التقارير الفنية لم تسجل خروقات في المراكز الخاصة، حيث تجري الانتخابات بانسيابية تامة ".

من جانبه، أوضح مسؤول اعلام مكتب انتخابات ميسان صلاح نعيم، لوكالة شفق نيوز، أن "أعداد الناخبين من عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بانتخابات الاقتراع الخاص بلغت 28 ألف عنصر أمني، تم توزيعهم على 69 محطة اقتراع خاصة في 20 مركزا انتخابيا موزعين على مركز واقضية ونواحي محافظة ميسان ".

وبيّن نعيم، أن "هناك أكثر من 20 الف مراقب ووكيل كيان سياسي، فضلا عن 22 فريقا انتخابيا عاما، وهؤلاء جميعهم يعملون على رصد الوضع الانتخابي في المحافظة، حيث لم يتم تسجيل أي خرق انتخابي لغاية الآن"، مؤكدا أن" نسبة المشاركة حتى منتصف نهار اليوم بلغت 36% ونتوقع ارتفاعها خلال الساعات المقبلة مع تزايد نسبة المشاركة".

بدوره أوضح مسؤول اعلام مكتب انتخابات الديوانية، سمير جابر، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد العناصر الامنية المشمولة بالتصويت الخاص بلغت 17 ألف عنصر أمني موزعين على 42 محطة اقتراع بـ14 مركزا انتخابيا "، مؤكدا أن" الكوادر الفنية لم ترصد أي خروقات انتخابية لغاية الآن".

واشار الى ان "نسبة المشاركة الانتخابية بلغت 48% لغاية الآن"، مضيفا أن "انتخابات الاقتراع الخاص في الديوانية تراقب من قبل 24 منظمة َمحلية، فيما يتابع نتائجها 11 ألف مراقب كيان وتحالف سياسي".