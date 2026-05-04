ذي قار وكركوك.. غرق وانتحار وحادث يقطع طريق دولي

شفق نيوز- كركوك/ ذي قار

أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الاثنين، بأن حادث سير وقع على جسر داقوق جنوبي المحافظة، ما تسبب بقطع الطريق الدولي وإلحاق أضرار مادية بعدد من المركبات المدنية، فيما شهدت محافظة ذي قار حادثي غرق لشاب وانتحار امرأة.

وقال المصدر في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع ظهر اليوم على جسر داقوق، عندما انحرفت شاحنة كبيرة كانت تسلك الطريق الدولي، ما أدى إلى اصطدامها بعدد من السيارات المدنية المتوقفة أو المارة على الجسر".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن أضرار متفاوتة لحقت بخمس سيارات مدنية، فيما تسبب بإغلاق الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد من جهة جسر داقوق، نتيجة توقف حركة المركبات وتكدسها في جانبي الطريق".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز شرطة المرور هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بتنظيم حركة السير ومنع تفاقم الاختناقات المرورية، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الشاحنة والمركبات المتضررة من موقع الحادث وإعادة فتح الطريق أمام العجلات".

وبيّن أن الحادث لم يسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي، لافتاً إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث وأسباب فقدان السيطرة على الشاحنة.

وإلى ذي قار، أفاد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات المحلية في قضاء الجبايش سجلت حادث غرق لشاب وهو طالب جامعي في العشرينيات من عمره قرب مجمع ماء العنيسي في نهر الفرات".

وأضاف انه "تم انتشال الجثة وإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي المحافظة أيضا، بين المصدر أن "امرأة في الثلاثينيات من عمرها اقدمت على الانتحار حرقا بواسطة مادة النفط داخل منزلها بقضاء الدواية"، مبينا أن "ذويها افادوا بأنها تعاني من حالة نفسية ادت إلى انتحارها، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".