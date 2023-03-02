ذي قار.. وقفة احتجاجية لإطلاق سراح ناشط مدني واعتقال 24 شخصاً بسبب نزاعات عشائرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، باعتقال 24 شخصاً تسببوا بنزاعات عشائرية جنوبي المحافظة خلال الساعات الماضية بينهم شيخ عشيرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية نفذت حملات مداهمة لعدد من القرى والأرياف التي شهدت وقوع نزاعات عشائرية خلال الـ48 ساعة الماضية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين أن "حملات المداهمة أسفرت عن اعتقال 24 شخصاً بينهم شيخ عشيرة"، لافتا إلى ان " القاضي أوقف المتهمين على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

من جانب آخر، نظم العشرات من أصدقاء المتظاهر "مرتضى العراقي" وقفة احتجاجية مصحوبة بقطع الطريق الرابط بين الناصرية وسوق الشيوخ بالإطارات المحترقة للمطالبة بإطلاق سراحه.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العراقي موقوف على ذمة التحقيق بسبب دعوى قضائية أقامها ضده قائممقام قضاء سوق الشيوخ، نبيل الموسوي، بتهمة التجاوز عليه.

واضاف، ان "أصدقاء أمهلوا الحكومة المحلية بالقضاء لغاية منتصف الليل من اجل اطلاق سراحه، وإلا فإن هناك تصعيدا كبيرا سيكون من قبلهم في سوق الشيوخ".