سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. وقفة احتجاجية للمطالبة باستكمال مشروع خدمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-16T14:13:22+0000
ذي قار.. وقفة احتجاجية للمطالبة باستكمال مشروع خدمي

شفق نيوز/ نظم عددا من مواطني قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، يوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال السايد الثاني الذي يربط القضاء بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "عددا من مواطني قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نظموا وقفة احتجاجية عند مدخل القضاء للمطالبة بإكمال طريق السايد الثاني الذي يربط القضاء بمدينة الناصرية مركز المحافظة، والمتوقف العمل فيه منذ عدة سنوات، وتسبب بإزهاق أرواح عشرات المواطنين".

وأضاف، أن "المنظمين للوقفة رفعوا لافتات كتب عليها (اقفوا حصد الأرواح - طريق الممر الثاني سوق الشيوخ - الناصرية مطلبنا)".

من جهته؛ قال مدير طرق وجسور ذي قار، عادل عبدالامير لوكالة شفق نيوز، أن "طريق الموت/ الممر الثاني (سوق الشيوخ - ناصرية) سيتم افتتاحه خلال مدة 6 أشهر كاقل تقدير".

وبين عبد الأمير؛ أن "جميع معوقات العمل التي كانت تعترض المشروع خلال السنوات الماضية تمت إزالتها"، لا

related

صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب البسطيات في كركوك

Date: 2021-01-14 08:23:14
صور.. وقفة احتجاجية لأصحاب البسطيات في كركوك

طلاب المدارس في محافظتين عراقيتين يواصلون الاضراب ويساندون الاحتجاجات

Date: 2019-11-18 10:01:29
طلاب المدارس في محافظتين عراقيتين يواصلون الاضراب ويساندون الاحتجاجات

كركوك.. احتجاج على استيفاء الصحة رسوماً كبيرة لدفن موتى كورونا

Date: 2020-07-28 13:06:19
كركوك.. احتجاج على استيفاء الصحة رسوماً كبيرة لدفن موتى كورونا

وقفة احتجاجية ببلدة عراقية تطالب بحسم منصب حكومي معطل

Date: 2020-11-27 11:04:56
وقفة احتجاجية ببلدة عراقية تطالب بحسم منصب حكومي معطل

صور. أكاديميو الموصل يرفضون بـ"غضب" الاستقطاعات من الرواتب بموازنة 2021

Date: 2020-12-27 17:07:22
صور. أكاديميو الموصل يرفضون بـ"غضب" الاستقطاعات من الرواتب بموازنة 2021

الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب

Date: 2020-12-30 11:00:06
الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب