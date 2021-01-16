ذي قار.. وقفة احتجاجية للمطالبة باستكمال مشروع خدمي

شفق نيوز/ نظم عددا من مواطني قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، يوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال السايد الثاني الذي يربط القضاء بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "عددا من مواطني قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار نظموا وقفة احتجاجية عند مدخل القضاء للمطالبة بإكمال طريق السايد الثاني الذي يربط القضاء بمدينة الناصرية مركز المحافظة، والمتوقف العمل فيه منذ عدة سنوات، وتسبب بإزهاق أرواح عشرات المواطنين".

وأضاف، أن "المنظمين للوقفة رفعوا لافتات كتب عليها (اقفوا حصد الأرواح - طريق الممر الثاني سوق الشيوخ - الناصرية مطلبنا)".

من جهته؛ قال مدير طرق وجسور ذي قار، عادل عبدالامير لوكالة شفق نيوز، أن "طريق الموت/ الممر الثاني (سوق الشيوخ - ناصرية) سيتم افتتاحه خلال مدة 6 أشهر كاقل تقدير".

وبين عبد الأمير؛ أن "جميع معوقات العمل التي كانت تعترض المشروع خلال السنوات الماضية تمت إزالتها"، لا