ذي قار.. وفد مسيحي يؤدي أولى مناسك الحج في مدينة أور الأثرية

شفق نيوز / أعلنت مفتشية آثار ذي قار، يوم الجمعة، وصول أول وفد حجيج من الديانية المسيحية، إلى مدينة أور الأثرية في المحافظة.

وقال مدير المفتشية طاهر كوين، لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا من المسيح مكون من قرابة 80 شخصا من مختلف الأعمار قدم اليوم إلى المحافظة لأداء مناسك الحج في مدينة أور الأثرية"، لافتا إلى أن "هذا الوفد هو الأول من نوعه بعد زيارة البابا إلى العراق".

وأوضح كوين، أن "الوفد كان جميع أفراده من مناطق شمالي العراق"، مؤكدا أن "المفتشية قامت بتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى المدينة الأثرية وبيت النبي إبراهيم".

ومدينة أور الأثرية، كانت عاصمة الدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وهي مكان ولادة النبي إبراهيم عام 2000 قبل الميلاد.

وتضم المدينة الزقورة (معابد للآلهة) الأثرية، ومعبد للآلهة "إنّيانا" آلهة القمر‎، حسب ماورد في أساطير الميثولوجيا السومرية.‎

ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، إذ يأتي المسيحيون، ثاني أكبر ديانة بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام السابق عام 2003، إذ هاجر الكثير منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى هربًا من الاضطرابات الأمنية واستهدافهم في بعض الأحيان من قبل تنظيمات إرهابية وعلى رأسها "القاعدة" و"داعش".