ذي قار.. وفاة شاب غرقاً والأمراض المزمنة تُجهز على نزيل بسجن الحوت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالتي وفاة إحداهما لنزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا دون العشرين من عمره توفي داخل نهر الحمرة بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، نتيجة تعرضه لحادث غرق في النهر"، لافتا إلى أن "قوة امنية استخرجت جثة المتوفي وارسلتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، كما ان "نزيلا من اهالي محافظة الانبار يبلغ من العمر 60 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة أمراض مزمنة"، مبينا ان "النزيل محكوم بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".