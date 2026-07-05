ذي قار.. وفاة شاب بصعقة كهربائية وتحقيقات في انتحار آخر بالرصاص

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، بتسجيل حالتي وفاة احدهما انتحار لشاب شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يبلغ من العمر 21 عاماً قضى صعقاً بالتيار الكهربائي بـ(ماطور ماء)، داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتاً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف أن "مدنياً أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بقضاء الفجر أقصى شمال محافظة ذي قار"، مبيناً أن"دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".