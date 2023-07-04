ذي قار.. وفاة ثاني ضحايا عملية اعتقال "العسافي" ومصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة عنصر امني متأثراً بجروح أصيب بها أثناء محاولة اعتقال أحد المجرمين الخطرين، فيما لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بحادث سير في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عنصراً امنياً توفي نتيجة إصابته يوم أمس خلال محاولة اعتقال المجرم الهارب من العدالة (طالب العسافي) في قضاء الإصلاح".

وبين أن "المنتسب أصيب بالكمين الذي نصبه (العسافي) للقوة المسلحة التي حاولت اقتحام منزله واعتقاله، وتمكن من قتل عنصر وإصابة اثنين آخرين توفي أحدهما اليوم".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع قرب مطعم (آسيا) غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلتين صالون و(سكانيا) حمل، وأدى الحادث لمصرع شخصين إثنين على الفور، وأصيب شخص ثالث بجروح".

ويوم أمس الاثنين، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية نفذت مداهمة في إحدى القرى الواقعة بقضاء الإصلاح، شرقي محافظة ذي قار، لاعتقال المدعو (طالب العسافي) المطلوب بالعديد من قضايا الخطف والتسليب".

وأضاف أن "القوة كانت بزي تنكري وتعرضت لهجوم مباغت بصاروخ قاذفة ما أدى إلى مقتل أحد العناصر الامنيين واصابة إثنين آخرين بجروح خطرة".