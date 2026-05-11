ذي قار وديالى.. إصابة فتاتين بلدغة أفعى وحريق في مطعم

شفق نيوز- ذي قار/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، ليل الاثنين، بأن فتاتين أصيبتا بهجوم أفعى، فيما أندلع حريق بمطعم داخل مجمع سكني في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أفعى حاصرت فتاتين قرب مدرسة مهد الحضارات بقرية الداوود في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية وإصابتهما بلدغات في جسدهما".

وأضاف أن "ذوي الفتاتين نقلوا المصابتين إلى مستشفى الناصرية التعليمي لغرض تلقي العلاج اللازم".

وإلى ديالى، أفاد مصدر أمني باندلاع حريق كبير في بنايات (جملونية) عبارة عن مطعم في مجمع مكي السكني، وهو أحد اشهر واكبر المجمعات في ديالى عند اطراف بعقوبة.

وتابع أن "فرق الدفاع المدني نجحت باخماد الحريق وفتح تحقيق لكشف اسبابه"، مبينا أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية".