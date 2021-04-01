ذي قار.. وثيقة عشائرية تمنع إطلاق النار في المناسبات

شفق نيوز / أعلن مدير ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ، جنوبي ذي قار، يوم الخميس، إصدار وثيقة عشائرية برعاية الإدارة المحلية في الناحية تمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وقال مدير الناحية، عبد ضيدان الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "شيوخ عشائر الناحية أبرموا اتفاقا برعاية الإدارة المحلية في الناحية يقضي بتجريم وعدم حضور المناسبات التي يطلق فيها العيارات النارية في المدينة".

وأضاف الجابري، أن "المؤتمر شدد على تنفيذ أمور عدة، أبرزها مقاطعة صاحب المناسبة الذي يقوم بإطلاق العيارات النارية في تشييع الجنائز أو الأعراس أو أية مناسبة أخرى".

ولفت إلى أن "من يقوم بإطلاق العيارات النارية يتحمل التبعات العشائرية والقانونية بمفرده، حيث تم اعتبارها جريمة قتل عمد".