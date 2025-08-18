ذي قار والنجف.. ضحايا بنزاعات مسلحة وحوادث سير وانتحار شاب شنقا

شفق نيوز-ذي قار/ النجف

شهدت محافظة ذي قار، يوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بحوادث عديدة بين نزاعات عشائرية وخلافات وحوادث سير، ومن بين الضحايا عضو مجلس محافظة أسبق ونجله، إلى جانب تسجيل حالة انتحار لشاب في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني، في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا مسلحا أندلع بين افراد عائلة عضو مجلس محافظة ذي قار الأسبق عبدالعالي ريسان، حيث أدى الحادث إلى إصابته وابنه رميا بالرصاص على يد نجله الثاني، وتم نقلهما للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي ذي قار أيضا، بين المصدر أن "عجلة انقلبت على الطريق الدولي السريع جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث إلى مصرع شخص واحد على الفور واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وتابع المصدر، أن "المحافظة شهدت أيضا نزاعا عشائريا في حي الشعبب قضاء الغراف شمالا، حيث أدى الحادث إلى اصابة إحد الأشخاص بجروح خطيرة فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأوضح أن "سبب اندلاع النزاع العشائري بين الطرفين، هو الخلاف على شارع في قرية البو شهاب التابعة لذات القضاء".

وإلى النجف، قال مصدر أمني، إن "شابا يبلغ من العمر 17 عاماً، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في حي الرحمة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".