ذي قار والنجف.. أحكام بسجن موظفين وإعدام 3 مدانين بقتل محامٍ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن بحق موظفين اثنين في وزارة النفط.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً بحق موظفين اثنين، أحدهما امرأة، حيث تم الحكم على الأول بالسجن 12 سنة، والثاني بالسجن 4 سنوات، بعد إدانتهما بجريمة الابتزاز وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي محافظة النجف، أفاد مصدر أمني بأن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بجريمة قتل أحد المحامين في المحافظة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".