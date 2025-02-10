ذي قار.. هدم "سينما الأندلس": تحريك دعوى ضد المنفذين باعتبارها "معلماً تراثياً"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للاثار والتراث في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن تحريك دعوى قضائية على المتسببين بهدم مبنى "سينما الأندلس" في المحافظة، والذي يعتبر تراثياً.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا للتوجيهات المباشرة لرئيس الهيئة العامة للاثار والتراث علي عبيد شلغم، ومتابعة مدير عام دائرة التراث العامة اياد كاظم، تقدمت الهيئة متمثلة بمفتشية اثار وتراث ذي قار، بدعوى قضائية ضد المتجاوزين على المبنى التراثي (سينما الاندلس) في المحافظة".

ولفتت إلى أن الدعوى تم تقديمها ضد "الذين سولت لهم أنفسهم هدم مبنى السينما الذي يعتبر أحد المعالم التراثية المهمة باعتباره يمثل جزءاً من التراث الثقافي والحضاري فيها دون استحصال الموافقات الرسمية او الرجوع الى السلطة الاثارية".

وأضافت أن "الدعوى القضائية شملت الجهات التي ساعدت المتجاوزين بمنحهم الموافقات على الهدم وتدمير معلم تراثي وثقافي مهم".