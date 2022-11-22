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ذي قار.. أهالي سيد دخيل يغلقون مدرسة "آيلة للسقوط" ويشكون إدارة المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-22T10:03:01+0000
ذي قار.. أهالي سيد دخيل يغلقون مدرسة "آيلة للسقوط" ويشكون إدارة المحافظة

شفق نيوز / أقدم العشرات من الاهالي في قضاء سيد دخيل، شرقي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على إغلاق مدرسة البداء الابتدائية في القضاء.

وقال الحاج ابو أحمد وهو أحد أولياء طلبة المدرسة لوكالة شفق نيوز، انه "بتاريخ 6/4/2022 خاطبنا محافظ ذي قار، محمد هادي، عن طريق أحد النواب لغرض اكمال بناية مدرسة البداء الابتدائية التي يدرس فيها اولادنا"، لافتا إلى أن "المحافظ وجه معاونه الفني بتشكيل لجنة في حينها، ولم تردنا نتيجة الى الان".

وأضاف أبو أحمد، أن "المدرسة آيلة للسقوط وان تشخيص عدم صلاحية بنايتها للتدريس يعود لأربع سنوات سابقة"، مبينا أن "بسبب عدم جدية حكومة المحافظة على حياة أولادنا، قمنا اليوم بإغلاق المدرسة لحين وضع حل يحمي حياة أطفالنا الطلبة في المدرسة".

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