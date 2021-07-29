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ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-29T11:43:58+0000
ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، حسين رياض، اليوم الخميس، عن نفاد لقاح فيروس كورونا في احد اقضية المحافظة بسبب الإقبال المتزايد على أخذ جرعة اللقاح.

وذكر حسين في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "لقاح كورونا بأنواعه الثلاثة نفدت من مراكز قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بسبب الإقبال المتزايد على أخذ الجرعة"، لافتا إلى أن "القضاء سجل حتى الآن تلقيح أكثر من 11 الف شخص منذ بدء عملية التلقيح، فيما اكد ان عملية التوزيع الجرعات بين مناطق المحافظة تعتمد على التوزيع السكاني".

وأضاف، أن "المحافظة ستسقبل مطلع الأسبوع المقبل أكثر من 21 ألف جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ".

وتابع رياض، أن "المحافظة سجلت حتى الآن تلقيح أكثر من 107 آلاف شخص ضد فيروس كورونا بواقع جرعتين (أولى وثانية)".

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