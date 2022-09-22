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ذي قار.. ناشط مدني يطلق النار على نفسه بعد اتهامه بـ"الابتزاز"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-22T20:58:26+0000
ذي قار.. ناشط مدني يطلق النار على نفسه بعد اتهامه بـ"الابتزاز"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بقيام ناشط مدني في محافظة ذي قار، بإطلاق النار على نفسه.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الناشط إحسان الهلالي الشهير باسم (إحسان أبو كوثر) قام وعبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق النار على نفسه بسبب اتهامه بالابتزاز من قبل ناشطين آخرين".

وأضاف المصدر، أن ذلك "أدى لإصابة الناشط برصاصة في إحدى قدميه، نقل على إثرها إلى المشفى التركي، لتلقي العلاج اللازم".

وكان (أبو كوثر) قد قام بحرق مكتب رئيس حركة امتداد علاء الركابي، أمس الأول، احتجاجاً على حضور بعض قيادات الحركة، لاجتماع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

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