ذي قار..  مؤتمر محلي داعم للقضاء والزيدي بمحاربة الفساد

شفق نيوز- ذي قار

نظم عدد من الكفاءات والشيوخ والأكاديميين في محافظ ذي قار، يوم الجمعة، مؤتمراً داعماً للقضاء ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بمحاربة الفساد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من الوجهاء والنقابات والنخب والمثقفين والرياضيين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية في محافظة ذي قار نظموا، اليوم، مؤتمراً داعماً ومسانداً للقضاء ورئيس الوزراء في حملة مكافحة الفساد والخطوات المتخذة لتوفير الخدمات لأبناء الشعب كافة.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا وقوفهم مع الحكومة المركزية في إجراء الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لإنشاء مدينة الطاقة.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران/يونيو الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".

وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.

كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.